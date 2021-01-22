2021/01/22 | 21:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نص بيان اللجنة المالية النيابية

المالية النيابية: التصويت على الموازنة خلال أسبوع أو أسبوعين

المالية النيابية: وضع بدائل للتصديق على مشاريع المحافظة وهي بطور المناقشة والتعديل

المالية النيابية: درسنا مسألة العقود وهي تحتاج إلى تخصيصات

المالية النيابية: ننتظر جواب وزارة المالية بشأن تخصيصات قرار 315 الخاص بالعقود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية ترجح التصويت على الموازنة خلال الاسبوع المقبل 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية ترجح التصويت على الموازنة خلال الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية ترجح التصويت على الموازنة خلال الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).