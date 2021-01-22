الصالحي : لا نستغرب وقوع اختراقات امنية في ظل بيع المناصب الامنية

2021/01/22 | 21:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي ، انه لا يستغرب من وقوع التفجيرات الارهابيه في ظل استمرار بيع المناصب الامنية .واوضح في بيان : ،لا غرابة في الاختراق الامني، طالما بقيت المناصب الامنية والسيطرات تباع وتشترى بالدولارات والمبالغ الطائلة..واضاف ان كل قطرة دم يتحملها بائعو الذمم والمناصب./انتهى

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