متظاهرون في ميسان يطالبون باقالة رؤساء المؤسسات الامنية الذين فشلوا في حماية المواطنين

2021/01/22 | 21:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظم العشرات تظاهرة وسط شارع دجلة بمدينة العمارة ، احتجاجا على تفجيرات بغداد والمطالبة باقالة رؤساء المؤسسات الامنية الذين فشلوا في حماية المواطنين ".وقال احد المتظاهرين لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اننا خرجنا اليوم للمطالبة بإقالة رؤساء المؤسسات الامنية الذين فشلو في حماية اخوتنا في بغداد .وطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل"./انتهى

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