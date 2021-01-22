بغداد وأربيل تبحثان التعاون في ملاحقة متهمين خطرين يهددون أمن العراق

2021/01/22 | 21:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مدير عام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية اللواء مازن كامل منصور، الجمعة، مع نظيره في منطقة كردستان بختيار التعاون في ملاحقة متهمين خطر...

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