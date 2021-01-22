خطوتان عالميتان سترفعان أسعار النفط إلى المزيد من الارباح

2021/01/22 | 21:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أفاد بنك الاستثمار “غولدمان ساكس” بأن خطط الإدارة الأمريكية الجديدة لضخ تحفيز مالي ضخم، وعدم التعجل كثيرا لرفع العقوبات عن إيران، عاملان إيجابيان سيدعمان أسعار النفط والغاز.وقال البنك في مذكرة: “في تقديراتنا، فإن تحفيزا بحجم تريليوني دولار على مدى 2021 – 2022 سيعزز الطلب الأمريكي بنحو 200 ألف برميل يوميا”.[…]

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