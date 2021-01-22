العراق: تجاذبات سياسية وسط الهجمات الإرهابية والصراعات الإقليمية

2021/01/22 | 21:48 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هجوم آخر يُضاف إلى سلسلة من الهجمات يدفع ثمنها المواطن العراقي، بعد الانفجار الذي وقع في مدينة بغداد والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات، ما يدفعنا لطرح الكثير من الأسئلة، خاصة على خلفية الوضع السياسي المضطرب والتجاذبات بين الحكومة والمليشيات المسلحة والتدخلات الإيرانية وفق بعض الاتهامات وبقايا تنظيم الدولة الإسلامية التي لازالت تتبنى أي تفجير يحدث في العراق.



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