الكهرباء: إجراءات لمنع استهداف أبراج وخطوط نقل الطاقة

2021/01/22 | 21:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الكهرباء، الجمعة، أن الغاز المحلي أسهم بسد جزء كبير من النقص الحاصل في عملية استيراد الغاز الإيراني، فيما أشارت الى ضرورة تسيير طيران مسير لحماية مسار الابراج من الاستهدافات المتكررة للطاقة. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية، إن “إستهداف الخطوط الرئيسة يربك عمل المنظومة الكهربائية ويؤثر سلبا على […]

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