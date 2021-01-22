صحة النجف تحذر من زيادات متوقعة باصابات كوفيد- 19

2021/01/22 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت جهات صحية مختصة في دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، من وجود مؤشرات على حصول زيادات بسيطة في الاصابات المسجلة بفايروس كورونا خلال الايام القليلة الماضية، متوقعة ارتفاع الاصابات خلال الايام القادمة.

ودعا مدير عام الصحة رضوان الكندي في بيان صحفي، الى “أخذ اكبر عدد ممكن من المسحات لمراجعي المؤسسات الصحية ولجميع الحالات المشتبه بها و ارسال فرق صحية خاصة لمتابعة اخذ المسحات في الاماكن العامة للتحري عن وجود اصابات محتملة”، لافتا الى ان “ارتفاع اعداد الاصابات خلال الايام الماضية مقارنة بما سبقها وتزامن ذلك مع انخفاض درجات الحرارة ولوجود تفش وبائي بالفايروس المتحور في دول الجوار”.

من جانبه طالب مدير قسم الصحة العامة عبد الطحان العاملين جميع المؤسسات الصحية،” للالتزام التام بالاجراءات الوقائية وارتداء مستلزمات الحماية الشخصية من قبل جميع الملاكات”، لافتا الى ان “هنالك مؤشرات بحصول زيادات في الاصابات في المحافظات المجاورة وارتفاع اعداد الرقود في مستشفيات المحافظة الى الضعف وهو مايدعو الى الالتزام الجدي بالاجراءات الصحية وفي مقدمتها الحفاظ على التباعد البدني وارتداء الكمامات والحصول على الفحص المختبري اللازم”، مؤكدا ان “الفحص متوفر مجانا في جميع المستشفيات والمراكز الصحية”.

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