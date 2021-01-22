تاريخ تلفزيون كركوك في ندوة

2021/01/22 | 22:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قاعة كلية التربية الرياضية بجامعة كركوك يوم الخميس ندوة بعنوان ( تاريخ محطة تلفزيون كركوك واثره الاجتماعي والثقافي للفترة من 1967 - 1999) نظمتها كلية الاداب / قسم التاريخ وبالتعاون مع كلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة كركوك و جامعة بولتكنيك السليمانية .

وتحدث خلال الندوة كلا من الاعلامي هاشم عبدالله جباري و د.



دلباك طاهر و د.



صباح موسى العاملين السابقين في تلفزيون كركوك عن المراحل التي مرت بالتلفزيون والدور الكبير الذي لعبته القناة الكوردية فيه خدمة للاعلام الكوردي .

وحضر الندوة عمیدي كليتي الاداب والتربیة الریاضیة ورئيس قسم التاريخ بكلية الاداب والمعاونین والتدریسیین والاساتذە وجمع من الضیوف .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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