محدث.. أسعار الذهب تهبط عند التسوية لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

2021/01/22 | 22:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلصت أسعار الذهب خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتتمكن من تسجيل مكاسب أسبوعية قوية.

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