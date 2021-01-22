2021/01/22 | 22:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادحسم التعادل السلبي من دون اهداف مباراة الشرطة والقوة الجوية في قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المواجهة على اديم ملعب الشعب الدولي، مساء اليوم الجمعة.

ولم تترجم فرص الفريقين الى اهداف، وطغى الاسلوب الدفاعي والخشن على المباراة.

وبهذا التعادل حافظ القوة الجوية على صدارة الترتيب العام برصيد 29 نقطة، بينما اصبح رصيد الشرطة الخضراء 28 نقطة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة الشرطة والقوة الجوية تنتهي بالتعادل السلبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمة الشرطة والقوة الجوية تنتهي بالتعادل السلبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).