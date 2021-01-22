ألمانيا تطالب العراق تسليمها مطلوبا دوليا محتجز لديه منذ 3 سنوات

2021/01/22 | 22:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوة أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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تطالب الحكومة الألمانية من العراق ان يسلمها عنصر منتمي لتنظيم داعش محتجز لديه منذ 3 سنوات، بعد القبض عليه في صيف 2017، وقرر القضاء العراقي سجنه لمدة 5 سنوات.

وقالت صحيفة "شبيغيل"، اليوم، (22 كانون الثاني 2021)، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الألمانية تصر على ضرورة أن يسلمها العراق العنصر المعتقل في داعش، المدعو دينيتس ب.، الذي ينحدر من أرض هيسن وسط ألمانيا ويحتجز منذ 3 سنوات في سجن شمال العراق.

وبينت الصحيفة، أن الرجل وصل في آذار 2016 برفقة زوجته، سيبيل ه.، إلى سوريا التي انتقل منها للعراق ونشط في أراض كان يسيطر عليها في حينه داعش، ليتم في صيف 2017 القبض عليه من قبل قوات كوردية، وأصدر القضاء العراقي في 2020 حكما بالسجن عليه مدة 5 أعوام.

وفي حال استجابة بغداد لطلب برلين، سيكون هذا الحادث الأول لإعادة مسلح في داعش إلى ألمانيا من أراضي سوريا أو العراق.

وأوضحت الصحيفة في هذا السياق أن الحكومة الألمانية سمحت حتى الآن فقط بعودة بعض النساء والأطفال على صلة بداعش إلى البلاد.

وذكرت أن السلطات العراقية لم تعلن حتى الآن ردها على مطلب ألمانيا حول ترحيل دينيتس ب.

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