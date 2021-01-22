العراق على موعد مع موجة دافئة وارتفاع سريع في درجات الحرارة

2021/01/22 | 22:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 1 ساعة

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تشير توقعات احوال الطقس، الجمعة، إلى انعدام فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة، فيما يتوقع قدوم موجة دافئة وارتفاع سريع في درجات الحرارة خلال منتصف الاسبوع المقبل.

ولخص الراصد الجوي نائل العلي، في تدوينة عبر صفحته "حالة الطقس في العراق برؤية نائل العلي"، اليوم، (22 كانون الثاني 2021)، النشرة الجوية في البلاد كما يلي:-

1- مرتفع جوي يؤثر على البلاد، أجواء باردة مستقرة في عموم البلاد ولاتوجد امطار ليوم غد السبت والأحد والاثنين والثلاثاء.

2- درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى خلال يوم غد السبت كما يلي:-

بغداد 14 - 2

الموصل11 -2 تحت الصفر

البصرة 16 - 3

الناصرية 15 -3

كربلاء 14 - 3

تكريت13 - صفر

السليمانية 8- 6 تحت الصفر

العمارة15 -3

الرمادي 13 -2

كركوك 13- صفر

النجف 14 -3

السماوة 15- 3

دهوك9 -3 تحت الصفر

الديوانية 15 -3

أربيل11 -2 تحت الصفر

الكوت14 - 3

الحلة14 - 3

بعقوبة 14- صفر

الرطبة9 -3 تحت الصفر

السلمان 12 - صفر

الدرجات إلى التي على اليمين هي العظمى خلال نهار غد السبت .والتي على اليسار هي الصغرى خلال فجر غد السبت.

ملاحظة هذه الدرجات تختلف عن الحرارة التي يشعر بها جسم الإنسان...



حيث يشعر الإنسان بحرارة اقل كلما زادت سرعة الرياح.

3- الرياح خلال نهار غد الجمعة شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة لاتتجاوز سرعتها 20 كم في الساعة.



في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وخفيفة إلى متقلبة الاتجاه في المنطقة الشمالية.



وخفيفة إلى متقلبة الاتجاه في المنطقة الغربية .

4- ترتفع الحرارة العظمى يوم الأحد بمقدار درجة إلى درجتين وكذلك يوم الاثنين.



اي ان الأجواء باردة تضعف تدريجيا خلال اليومين القادمين.



لتنتهي الأحد والاثنين.

5- موجة دافئة وارتفاع سريع بدرجات الحرارة من منتصف الاسبوع المقبل.



لتصل درجات الحرارة يوم الأربعاء والخميس القادم إلى التالي:-

المنطقة الشمالية...



17 إلى 22

المنطقة الوسطى.. 23 إلى 26

المنطقة الجنوبية..



27 إلى 28

المنطقة الغربية..



20 إلى 23

6- المتوسطة والغزيرة.



مناطق الوسط والجنوب.



ممكن ان تتحسن الأمور لها بالأخص اجزائها الشرقية.



توقع قابل للتغيير".

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