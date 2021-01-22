التعادل السلبي ينهي مواجهة القوة الجوية والشرطة

2021/01/22 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أنهى التعادل السلبي مباراة الشرطة والقوة الجوية ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.

وشهدت المواجهة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، اصابات مروعة للاعبي القيثارة محمد قاسم واحمد جلال.

وبهذا التعادل حافظ الصقور على صدارة الترتيب العام برصيد 29 نقطة، بينما اصبح رصيد القيثارة الخضراء 28 نقطة.

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