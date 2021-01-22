تويتر يقول إن حساب خامنئي الذي علقه

2021/01/22 | 22:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان تويتر قد علق الحساب المذكور، بعد نشره رسالة تهديد ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في حين يؤكد ناشطون إيرانيون معارضون أن الحساب يتبع خامنئي.

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