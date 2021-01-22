الديربي يقسم نقاطه مابين الاخضر والازرق

2021/01/22 | 22:11 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتهى ديربي العاصمة بغداد بين القوة الجوية والشرطة بالتعادل السلبي 0-0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي لصالح الجولة 15 من دوري الكرة الممتاز.

مستوى المباراة الفني كان متوسطاً اتسمَ بالخشونة الممزوجة بالحذر ، لكن هذا لم يمنع الفريقين من القيام ببغض الطلعات الهجومية من هنا وهناك ، الشوط الثاني شهد حالة اصابة مؤلمة لاحمد جلال بعد تعرضه لكسر في الساق نقل على اثرها لخارج الملعب.

بهذا الفوز عزز القوة الجوية موقعه في صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة فيما تراجع الشرطة الى المركز الثالث برصيد 28 نقطة خلف الزوراء الذي يساويه بالنقاط ويتفوق عليه بفارق الاهداف.

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