حالة من الرعب تسود برشلونة.. نتائج تحاليل نجوم الفريق بعد إصابة لاعبي كورنيلا بكورونا

2021/01/22 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

سادت حالة من الرعب داخل صفوف نادي برشلونة عقب اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف نادي كورنيلا بعد ساعات من مواجهة الفريقين، أمس الخميس، في دور 32 من كأس ملك إسبانيا.

وجاء قلق النادي الكتالوني بعد اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس كورونا بين صفوف نادي كورنيلا، الذي خسر بصعوبة مباراة الأمس بهدفين نظيفين في المباراة التي امتدت إلى وقت إضافي.

وشارك أحد لاعبي كورنيلا المصابين بفيروس كورونا في مباراة برشلونة، في الوقت الذي جلس فيه لاعب آخر على مقاعد البدلاء، أما الثالث فتم اكتشاف إصابته قبل المباراة ليخرج من قائمتها.

وخضع لاعبو برشلونة لاختبارات فيروس كورونا فيما جاءت نتائج تحاليلهم جميعها سلبية، ليعود الهدوء إلى أروقة النادي الكتالوني، فيما ينتظر أن يخضعوا لاختبارات جديدة قبل مواجهة ريو فايكانو المقررة يوم الأربعاء القادم.

وتأهل برشلونة إلى دور 16 من كأس ملك إسبانيا بعد مباراة صعبة خاضها أمام كورنيلا شهدت إهدار البلوجرانا لركلتي جزاء عن طريق ميراليم بيانيتش وعثمان ديمبلي لتمتد إلى وقت إضافي نجح خلاله ديمبلي ومارتن برايثويت في تسجيل هدفين ليقودا الكتلان للفوز بالمباراة.

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