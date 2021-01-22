التعادل السلبي يسيطر على لقاء قمة الشرطة والجوية بالممتاز

2021/01/22 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

سيطر التعادل السلبي اليوم الجمعة ( 22كانون الثاني 2021) على نهاية مباراة الشرطة والجوية ، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ، ضمن منافسات الجولة (15) بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن" البداية لم تؤكد إن اللقاء قمة، بل أن الاداء كان متواضعا في مواجهة تجمع أغلبية لاعبي المنتخب الوطني، غابت فيها متعة اللمحات الفنية والفرص الفعلية على المرميين، حتى الدقيقة 30 عندما نشط الفريق الجوي في بناء هجمات والضغط على مرمى الشرطة، وكان اول تهديد مباشر من حصة الجوية وللاعبه ابراهيم بايش في الدقيقة ٣١ ذهبت الى الخارج، وزاد الجوية من فعاليته الهجومية وانفرادة وتسديدة مصطفى معن ذهبت الى الخارج عند الدقيقة ٣٥، وعاد شريف عبد الكاظم بمواجهة حارس الشرطة بطلعة جديدة عند الدقيقة ٣٩ هذه المرة تصدى لها الحارس احمد باسل، امام الضغط الجوي المستمر لم تكن للشرطة اي فعالية هجومية على مرمى فهد طالب، حتى تحولت خطوطه الى عجز هجومي واضح، لينتهي الشوط الاول سلبي بالنتيجة ".

واضاف،" ونشط الشرطة مع بداية الشوط الثاني بشكل ملحوظ عندما اجرى مدربه تبديلات اشرك فيها امجد عطوان واوسوغونا وعلاء مهاوي وكانت اول فرصة فعلية له بواسطة محمد قاسم في الدقيقة٦٧، وثانية عن طريق احمد جلال في الدقيقة ٦٨ الذي اشترك مع مدافع الجوية احمد ابراهيم وسقط مصابا ونقل بسيارة الاسعاف بسبب قوة الاصابة، وكانت الفرصة الاكثر خطورة على مرمى الجوية عند الدقيقة ٧٥ جاءت برأسية سعد عبد الامير ذهبت بجوار القائم الجوي الايمن، وخفت فعالية الجوية الهجومية بعد سيطرة الشرطة على منطقة الوسط، لتذهبت المباراة الى قناعة تامة من الطرفين بالتعادل السلبي، حتى نهايتها".

وكانت الجولة نفسها قد شهدت اليوم الجمعة ايضا، فوز النفط على الطلبة، والنجف على الصناعات، والزوراء على السماوة ، وتعادل اربيل والحدود،وبنتيجة تعادل الشرطة والجوية، حافظ الجوية على صدارة قائمة الدوري الممتاز بـ 29 نقطة، وثلاثة فرق بـ 28 نقطة وبفارق الاهداف، نفط الوسط، الشرطة، الزوراء.

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