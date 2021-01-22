التعادل السلبي يخيم على مباراة القمة بين فريقي الشرطة والقوة الجوية

2021/01/22 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / خيم التعادل السلبي على مباراة القمة بين فريقي الشرطة والقوة الجوية ضمن ختام منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.ولم يستثمر القريقان الفرص التي سنحت لهما فاضاع كل من محمد قاسم نصيف وابراهيم بايش فرصتين للقوة الجوية، فيما أضاع محمد قاسم ماجد وخضر علي هجمتين سهلة أمام المرمى.وشهدت المباراة مغادرة لاعب الشرطة أحمد جلال في سيارة الإسعاف بعد تعرضه لإصابة بليغة تسببت بكسر في ساقه، بينما غادر حسين جبار ومحمد قاسم من الجوية لتعرضهما أيضا للإصابة.وبهذه النتيجة احتفظ القوة الجوية بصدارة الترتيب برصيد ٢٩ نقطة فيما ارتفع رصيد الشرطة للنقطة ٢٨ بذات الرصيد مع الزوراء ونفط الوسط لكن بفارق الأهداف يقف في المركز الثالث./انتهى

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