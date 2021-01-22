وزير الخارجية يتلقى إتصالاً هاتفيا من نظيره الكويتي للتعزية بشهداء العمل الارهابي الذي وقع في بغداد أمس

2021/01/22 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تلقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين إتصالاً هاتفيا من نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح مُعزّياً بشهداء العمل الارهابي الذي وقع في بغداد أمس وداعياً للجرحى بالشفاء العاجل .وجدد الصباح وقوف دولة الكويت حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق./انتهى7

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