5 عمليات استهداف للقوات الامريكية في العراق

2021/01/22 | 22:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، عن إعطاب قافلة للدعم اللوجستي للقوات الامريكية في محافظة الناصرية في عملية استهداف من خمس عمليات....

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