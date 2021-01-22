الكاظمي يعلن عن خطة أمنية شاملة لمواجهة التحديات

2021/01/22 | 22:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيّع العراقيون شهداءهم، الذين ارتقوا في الهجوم الارهابي التفجيري المزدوج في بغداد، وسط تكثيف السلطات اجراءاتها الامنية، واتخاذ مزيد من القرارات الهاد...

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