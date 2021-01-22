الإعلان عن “تجمع الحراك الشعبي” في الناصرية

2021/01/22 | 22:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أُعلن في مدينة الناصرية، الجمعة، عن تشكيل “تجمع الحراك الشعبي” بهدف “تنظيم التظاهرات والتنسيق بشأنها مع المحافظات”.وقال الناشط في تظاهرات الناصرية طالب الحجيمي، “شكلنا تجمع الحراك الشعبي وقد انضم له عدد كبير من الناشطين في تظاهرات المدينة”.وأوضح، أن “هذا التجمع يهدف الى تنظيم التظاهرات والحراك الشعبي بالتنسيق مع المحافظات، ولايهدف للمشاركة في الانتخابات”، مبيناً “سنحرص على إبقاء ساحات التظاهر حالة للتعبير عن الرفض الشعبي للطبقة والنظام السياسي”.يشار إلى أن ساحات التظاهر في عموم جنوب ووسط العراق خلت من المحتجين منذ أشهر لعدة أسباب، فيما انخرط العديد من الناشطين في أحزاب سياسية جديدة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

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