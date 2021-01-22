جو بايدن: ردود الفعل

2021/01/22 | 22:16 - المصدر: فرانس 24

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بعد مد وجزر وتوتر واضطرابات أمنية، بينها اقتحام الكونغرس، يدخل بايدن البيت الأبيض ويصير رئيسا و يبدأ مرحلة جديدة بعد أربعة أعوام من حكم ترامب. أربعة أعوام مورست فيها السياسة كما لم يمارسها أحد.



في حلقة اليوم، نعود على ما تركه ترامب على مدى أربعة أعوام وما سيجلب بايدن في الأربع سنوات القادمة مع عدد من مراسلينا عبر عواصم العالم.

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