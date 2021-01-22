2021/01/22 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة النفط العراقية عن توقيع مذكرة اولية لانشاء مصفى استثماري في محافظة ذي قار.

وقالت الوزارة ان المصفى “يحتوي على وحدات الهدرجة وتحسين البنزين والازمرة والتكسير بالعامل المساعد (FCC) ووحدة (CCR) ووحدة اسفلت ووحدة انتاج طاقة كهربائية”.

وبينت ان “التنفيذ من قبل ائتلاف شركات (NORINCO, PowerChina, CNEC) الصينية، و(الاوسط) الاماراتية”، مبينة ان “طاقة المصفى الاجمالية 100 الف برميل باليوم”.

واشارت الى ان “انتاج المصفى سيكون وفق المواصفات والجودة الاوربية بمعيار انبعاث (يورو 5)”، مبينة ان “الهدف هو زيادة ورفع معدلات الطاقة الانتاجية للمشتقات النفطية والوقود وتحسين نوعية المنتج المحلي “.

واضافت ان “المصفى سيوفر اكثر من 3 الاف فرصة عمل للايدي العراقية العاملة خلال فترة الانشاء والتشغيل، والتوقيع النهائي للعقد سيكون بعد الانتهاء من الموديل الاقتصادي للعقد الاستثماري ومن المؤمل ان يتم ذلك بعد 3 اشهر”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طاقة تصل لـ100 الف برميل وفرص عمل لـ3 الاف شخص.. ما قصة مصفى ذي قار ومانوع المنتج؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طاقة تصل لـ100 الف برميل وفرص عمل لـ3 الاف شخص.. ما قصة مصفى ذي قار ومانوع المنتج؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).