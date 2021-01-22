الساعدي: ثأر الشهداء لن تتوقف واعتقلنا أحد الإرهابيين

2021/01/22 | 22:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، الجمعة، القبض على أحد الإرهابيين شمالي بغداد، فيما أكد أن عملية ثأر الشُهداء لن تتوقف.وقال الساعدي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “قوة من جهاز مكافحة الإرهاب القت القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الطارمية شمالي بغداد ضمن عملية ثأر الشُهداء”.وأشار إلى “اننا قطعنا عهداً بأن عملية ثأر الشهداء لن تتوقف حتى القصاص من المتورطين ممن سهلوا دخول الإرهابيين اللذين فجراً انفسهما بمنطقة باب الشرقي وسط بغداد”.وانطلقت فجر اليوم عملية “ثأر الشُهداء” والتي تستهدف بقايا عصابات داعـش الإرهابية بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وإشراف مُباشر من […]

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