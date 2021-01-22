2021/01/22 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دهوك التهمت النيران يوم الجمعة عدداً من خيام النازحين الايزيديين القاطنين في مخيم “جم مشكو” بقضاء زاخو في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.وقال كاروان زكي مسؤول إعلام دائرة الهجرة والمهجرين بدهوك، في تصريح صحفي، إن “حريقاً اندلع في مخيم جم مشكو، ما أدى الى احتراق ٧ خيام وإلحاق أضرار مادية بممتلكات النازحين”.وأضاف …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يلتهم خيام نازحين ايزيديين في دهوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق يلتهم خيام نازحين ايزيديين في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).