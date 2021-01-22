جهاز مكافحة الإرهاب يعلن انطلاق عملية ثأر الشهداء

2021/01/22 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، الجمعة، أن عملية ثأر الشهداء التي انطلقت اليوم لن تتوقف.وقال الساعدي بحسب وكالة الانباء العراقية، “عملية ثأر الشهداء لن تتوقف وتم القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الطارمية ضمن العملية”.

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