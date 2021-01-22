2021/01/22 | 22:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سهم "أي بي إم" بحوالي 10 بالمائة خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد هبوط الإيرادات الفصلية.

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