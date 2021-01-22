إصابة ’مروعة’ للاعب الشرطة أحمد جلال أثناء مواجهة القوة الجوية (فيديو)

2021/01/22 | 22:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعرض أحمد جلال لاعب نادي الشرطة العراقي لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام القوة الجوية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العراقي.

وأصيب أحمد جلال بكسر في الساق نتيجة كرة مشتركة مع أحمد إبراهيم، لاعب القوة الجوية.

ورصدت كاميرا المباراة اللاعب أحمد جلال وهو يتألم مع وجود كسر واضح في القدم، وسط خوف وذعر المتواجدين في الملعب.

وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل السلبي ضمن ختام منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

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