الموجة الباردة تجتاح العراق ومدن تسجل درجة حرارة دون الصفر

2021/01/22 | 22:42 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الارصاد الجوية، الجمعة، تطورات جديدة عن الموجة البادرة في العراق.

واشار المتنبئ الجوي، صادق عطية، في صفحته على الفيس بوك الى” استمرار الاجواء شديدة البرودة ليل الجمعة وصباح يوم غد السبت، وتسجل درجات الحرارة ما دون الصفر في كافة مدن شمال وغرب البلاد“.

واضاف، ان” درجات الحرارة مقاربة للصفر في مدن وسط وجنوب البلاد والفرات الاوسط“، محذراً من” تشكل الصقيع (الانجماد) في مناطق الانخفاض الصفري“.

وقال عطية” درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع التدريجي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل“، لافتا الى” استمرار الاجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل خصوصا في مدن الشمال.

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