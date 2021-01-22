رئيس جهاز مكافحة الإرهاب يصرح بشأن عملية

2021/01/22 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، الجمعة، القبض على أحد عناصر داعش في قضاء الطارمية ضمن عملية "ثأر الشهداء". وقال الساعدي في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، إن "عملية ثأر الشهداء لن تتوقف".



وأضاف أن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب استطاعت القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الطارمية ضمن العملية".



وأشار إلى "اننا قطعنا عهداً بأن عملية ثأر الشهداء لن تتوقف حتى القصاص من المتورطين ممن سهلوا دخول الإرهابيين اللذين فجراً انفسهما بمنطقة باب الشرقي وسط بغداد".

وأطاح جهاز مكافحة الإرهاب، الجمعة، بعدد من "الإرهابيين" في ثلاث محافظات عراقية، رداً على الهجومين الداميين اللذين اوقعا ضحايا ومصابين في ساحة الطيران ببغداد.



وذكر بيان للجهاز، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وإشراف مُباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، انطلقت فجر يوم الجُمعة عملية "ثأر الشُهداء" والتي تستهدف بقايا عصابات داعـش الإرهابية حيثُ باشرت وحدات جهازنا الباسلة بواجبات نوعية بوتيرة مُتسارعة ومعلوماتٍ دقيقة ووفق أوامر قضائية".



وأضاف البيان، "حيث تمكن أبطالنا من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كُل من {مُحافظة بغداد - باب المُعظم ، مُحافظة الأنبار - عامرية الفلوجة، مُحافظة كركوك - منطقة دور الفيلق}، لهم صلة بشبكات عصابات داعـش التكفيرية ويمتلكون معلومات جيدة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية".



وختم الجهاز بيانه بالقول، "جهاز مُكافحة الإرهاب كان ومازال يضرب بقايا عصابات داعـش في كافة أنحاء العراق بقوةٍ مُفرطة ويوعد الشعب العراقي بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات القادمة والأيام القليلة المُقبلة".





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