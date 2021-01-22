المالكي يدعو إلى فتح تحقيق شامل بتفجيري بغداد

2021/01/22 | 22:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الجمعة، إلى فتح تحقيق شامل بشأن تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد أمس....

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