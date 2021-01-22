2021/01/22 | 22:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل.وذكر بيان للهيأة، ان “طقس اليوم الجمعة، سيكون في عموم مناطق البلاد، صحواً بارداً مع بعض الغيوم” مشيراً الى ان “درجة الحرارة الصغرى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 1- “.وأضاف، ان “طقس غد السبت سيكون في وسط وشمال البلاد، صحواً الى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية، صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً”.واوضح “أما طقس الأحد فيكون في “الوسط والشمال، صحواً الى غائم جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استمرار موجة البرد في البلاد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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