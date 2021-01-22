أبل تطور نظارة واقع افتراضي من القماش وبمروحة تبريد

2021/01/22 | 22:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات كشف تقرير جديد أن شركة أبل تعمل على تطوير نظارة واقع افتراضي (VR) ذات تصميم جديد، وثمن باهظ.وذكر تقرير وكالة ”بلومبيرغ“، أن النظارة المتطورة ستتضمن أقوى معالج لدى الشركة والمسمى ”M1 Mac“ الذي تم الكشف عنه العام الماضي.ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يُتوقع أن تتميز النظارة التي سيتم إصدارها، العام …

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