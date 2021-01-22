2021/01/22 | 22:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استنكرت الكويت، الجمعة، تفجيري بغداد اللذين وقعا يوم أمس، مؤكداً موقفها الرافض للإرهاب بكافة أشكاله.وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقى برقية تعزية من أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، معزياً بضحايا التفجيرين اللذين استهدفا ساحة الطيران ب‍بغداد، ومعبراً عن …

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