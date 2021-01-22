الكرديّ الأخير -اسمها محمد 14- - لمى محمد

2021/01/22 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد هل تعلم أنّكَ من يوم رحلتَ أخذتَ الدنيا..



قِطعاً قِطعاً؟سرقتَ الحلمَ..فأحنيتُ الظهرَ..وأطفيتُ بريق العينين…هل تعلم أنّ العين بدون بريق حربٌ أهليّة؟والحبّ يغادر ظهراً محنياً..يغادر قصصاً منسيّة…سحري (باتع)..في غدكِ لعنة ذكرى..



لعنة ثكلى لم تحمل قط..



لعنة أطفال لم يأتوا في زمن النفط وزمن العولمة الشرقيّة…**************أفلحتْ ......





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