إيزيديات.. يخلقن من رحم المأساة فرص الحياة

2021/01/22 | 23:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسر الأداني تقف “سراب” أمام باب منزلها الطيني في قرية “تل قصب”(20 كم جنوب قضاء سنجار)، إحدى القرى الايزيدية الكبيرة في جنوب جبل سنجار، تنتظر أن تشرق الشمس في وجهها لتشارك زميلاتها فرحة العيد، وهي تطرق ابواب اقربائها، لأخذ حصتها من الحلويات، وتقول “عيد مبارك، نكون معا في كل الاعياد”.لم تتخيل سراب أبداً أن …

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