محدث.. النفط يتراجع 1.5% عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

2021/01/22 | 23:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات المخزونات الأمريكية، ليسجل خسائر أسبوعية

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