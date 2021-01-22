المالية النيابية: التصويت على موازنة العراق الجديدة خلال أسبوعين

2021/01/22 | 23:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الجمعة، أن التصويت على الموازنة الجديدة سيكون خلال أسبوع أو أسبوعين.وقال النائب احمد حمه، عضو اللجنة المالية لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، إن اللجنة أجرت قراءة تفصيلية وتحليلية …

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