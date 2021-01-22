أردوغان يؤكد احتمالية العملية العسكرية بـ”سنجار”

2021/01/22 | 23:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة احتمالية تنفيذ الجيش التركي لعملية عسكرية ضد منظمة العمال الكردستاني في سنجار العراقية.

وقال أردوغان خلال تصريحات صحفية عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، إننا “قد نتدخل بأنفسنا من أجل إخراج إرهابيي منظمة بي كا كا من قضاء سنجار شمال العراق”، مشيرا إلى أن وزير الدفاع خلوصي أكار أعرب خلال زيارته الأخيرة للعراق، عن استعداد تركيا لتقديم الدعم لطرد “ الإرهابيين” من سنجار، بحال طلبت الحكومة العراقية ذلك منها.

وردا على سؤال عما إذا كان التصريح بمثابة إشارة لتنفيذ عملية مشتركة، شدد أردوغان على أن الجانب التركي مستعد دائما لتنفيذ العمليات المشتركة، منوها إلى أن العمليات “لا يمكن تنفيذها بالإعلان عنها”.وتابع: “لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة.



هذه هي خلاصة الأمر”.

وكان محللون أتراك، ذكروا أن أنقرة عازمة على شن عملية عسكرية في سنجار العراقية، مشيرين إلى أن الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار للعراق حملت معها عرضا بتنفيذ عملية مشتركة ضد المنظمة الكردية.انتهى 25

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