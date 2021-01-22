المالية النيابية تعلن موعد التصويت على الموازنة

2021/01/22 | 23:07 - المصدر: NRT عربية

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اموال عراقية

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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قالت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، ان التصويت على موازنة 2021 سيكون خلال اسبوع أو اسبوعين، بعد توصلها الى النهايات لرفع قانونها الى مجلس النواب للتصويت عليه.

وذكر عضو اللجنة، النائب، احمد حمه، لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (22 كانون الثاني 2021)، إن "اللجنة اجرت قراءة تفصيلية وتحليلية للمواد الموجودة في الموازنة وسيتم اتفاق جميع الوزارات والهيئات والمحافظين لدراسة البيانات والتخصيصات".

وأوضح حمه، أن "اللجنة تدرس حاليا جميع المواد في الموازنة من المادة الاولى الى المادة 58"، مضيفا ان "اللجنة درست موضوع موازنة المحافظات، وبما ان مجلس المحافظات لا يوجد في القانون فقد تم وضع بدائل للتصديق على مشاريع المحافظات".

وتابع النائب، ان "اللجنة لم تتفق او تصوت حتى الان على هذه البدائل والموضوع في طور المناقشة والتعديل"، لافتا الى أن "اللجنة لم تناقش مسألة العقود لكنها قامت بدراستها وتحتاج الى تخصيصات وتم استضافت وزير المالية لمناقشته بشأن امكانية الوزارة المالية توفير تخصيصات لقرار (315) الخاص بالعقود واللجنة تنتظر جواب وزارة المالية بشأن هذا الموضوع".

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