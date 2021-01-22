عمره 15 قرنا.. العثور على نقش

2021/01/22 | 23:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر فريق من علماء الآثار على نقش تبرك باللغة اليونانية يقول "المسيح، المولود من مريم" عمره 15 عام، وفق ما أعلنت، الأربعاء، هيئة الآثار الإسرائيلية.

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