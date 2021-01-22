2021/01/22 | 23:13 - المصدر: سفن سكاي

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يجري الان لاعب فريق الشرطة احمد جلال عملية جراحية في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة بغداد، إثر كسر وإلتواء شديد في كاحل القدم اليسرى خلال مباراة فريقه امام القوة الجوية مساء اليوم الجمعة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يحدث الان ..



عملية جراحية للاعب احمد جلال 7 SKY TV.

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