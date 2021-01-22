كسر مضاعف للاعب الشرطة احمد جلال يدخله غرفة العمليات بمستشفى زايد

2021/01/22 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

أكد مدير إعلام نادي الشرطة حسين الخرساني اليوم الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، دخول لاعب فريق الكرة بالنادي احمد جلال غرفة العمليات بمستشفى زايد بعد إصابته بلقاء الجوية اليوم.

وقال الخرساني في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" احمد جلال وبعد إشتراكه مع لاعب الجوية والمنتخب احمد ابراهيم في الدقيقة 68 ، تعرض جلال لاصابة تم على إثرها لنقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى زايد".

وأضاف،" وبعد أن أجريت له الفحوصات تبين أن اللاعب قد أصيب بكسر مضاعف مابين الكاحل والمشط، تطلب دخوله غرفة العمليات لإجراء تداخل جراحي، حيث يتجمهر امام مدخل المستشفى عدد كبير من جمهور الشرطة، وبمتابعة ادارة النادي، دخل اللاعب غرفة العمليات".

وكانت قمة الشرطة والجوية قد انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة 15 بدوري الكرة الممتاز.

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