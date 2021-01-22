الرابطة الكلدانية في العراق والعالم تدين تفجيرات بغداد ،وتدعو للوحدة ونبذ الفتن والصراعات السياسية

2021/01/22 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ دانت الرابطة الكلدانية في العراق والعالم التفجير الارهابي الذي استهدف المدنيين العزل وادى لاستشهاد واصابة العشرات .وقالت الرابطه في بيان :"مرة أخرى تستهدف قوى الظلام والعصابات التكفيرية الارهابية امن شعبنا وسلامته في محاولة بائسة لنشر الفوضى والارباك واشعال نار الفتنه والطائفية البغيظة ، مستغلة اشخاص ضعفاء الانفس لخرق حالة الاستقرار الامني الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية ، مؤكدا دعمها للحكومة العراقية في معالجة الخلل الامني داعيا الاجهزة الامنية الى تكثيف جهدها في سبيل الحفاظ على امن وسلامة واستقرار المواطنين وأفشال مخطط الاعداء المتربصين بهذا الشعب العظيم ، .ودعت الشعب العراقي الى التكاتف والوحدة ورفض اية محاولات لزعزعة الامن والاستقرار ومنع اي خرق لصفوفه ، مطالبة بالوقت نفسه القوى السياسية بتوحيد خطابها وعملها ، ونبذ الصراعات الطائفية والمحاصصة الحزبية من اجل بناء عراق قوي موحد ./انتهى

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