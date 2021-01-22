وزير الخارجيّة يتلقّى التعازي من نظيره الأُردني بتفجيري بغداد

2021/01/22 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تلقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين التعازي من نظيره الأُردني أيمن الصفدي إثر العمل الارهابي المزدوج الذي وقع في بغداد أمس، .ونقل الصفدي مواساة تعازي جلالة ملك الأردن عبدالله الثاني لحكومة وشعب العراق، مُترحّماً على الشهداء وداعياً للجرحى بالشفاء ومُؤكّداً على الدوام وقوف الأردن مع العراق بكلّ ما يعزز أمنه وأستقراره./انتهى7

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