تونس: وحديث عن - الاحتجاجات - - الطايع الهراغي


تونس: وحديث عن - الاحتجاجات - - الطايع الهراغي
2021/01/22 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي " وليس يصحّ في الأفهام شيء // إذا احتاج النّهار إلى دليل " -- أبو الطّيّب المتنبّي -- أيّها المتسلّلون إلى ساحات حزن انتشلناه من مخالبكم حتّى لا يلوّثه روث حزنكم أما آن أن تنصرفوا.

نهشتم لحمنا ودمنا، نهشتم حزننا وحلمنا ، وهزّكم الطّرب إلى منازعتنا في وهمنا .

اذهبوا إلى أيّة قبلة غير قبلتنا.

أيّها الحالمون بنبش ال ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس: وحديث عن - الاحتجاجات - - الطايع الهراغي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس: وحديث عن - الاحتجاجات - - الطايع الهراغي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links