تونس: وحديث عن - الاحتجاجات - - الطايع الهراغي

2021/01/22 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " وليس يصحّ في الأفهام شيء // إذا احتاج النّهار إلى دليل " -- أبو الطّيّب المتنبّي -- أيّها المتسلّلون إلى ساحات حزن انتشلناه من مخالبكم حتّى لا يلوّثه روث حزنكم أما آن أن تنصرفوا.



نهشتم لحمنا ودمنا، نهشتم حزننا وحلمنا ، وهزّكم الطّرب إلى منازعتنا في وهمنا .



اذهبوا إلى أيّة قبلة غير قبلتنا.



أيّها الحالمون بنبش ال ......





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