مرويات‭ ‬الجائحة‭ ‬المفجعة‭ ‬من‭ ‬عواصم‭ ‬العالم‭.. ‬حقائق‭ ‬مرعبة

2021/01/22 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جونسون‭:‬أدلة‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬الفيروس‭ ‬المتحوّر‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أكثر‭ ‬فتكاً باريس‭- ‬لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬الزمان‭ ‬— أشار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الأدلة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬المتحوّرة‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬التي‭ ‬رصدت‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أكثر‭ ‬فتكا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونها‭ ‬معدية‭ ‬أكثر‭.‬ وقال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬‮«‬يبدو‭ […]

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