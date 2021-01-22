2021/01/22 | 23:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جونسون:أدلة على أنّ الفيروس المتحوّر في بريطانيا أكثر فتكاً باريس- لندن -(أ ف ب) الزمان — أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة إلى وجود «بعض الأدلة» على أن النسخة الجديدة المتحوّرة من فيروس كورونا المستجد التي رصدت في بريطانيا أكثر فتكا، إلى جانب كونها معدية أكثر. وقال خلال مؤتمر صحافي في داونينغ ستريت «يبدو […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرويات الجائحة المفجعة من عواصم العالم.. حقائق مرعبة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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