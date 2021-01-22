2021/01/22 | 23:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ادارة بايدن اشترطت قيادة فلسطينية منتخبة لعودة التعامل معها القاهرة -اجرى الحوار -مصطفى عمارة في الوقت الذي تستعد فيه الفصائل الفلسطينية للتوجه إلى القاهرة لبحث إجراء الإنتخابات بعد قرار أبو مازن إجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية ثم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني وصف د.
أيمن الرقب القيادي بالتيار الإصلاحي لحركة فتح بحوار خاص مع […]
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أيمن الرقب القيادي بالتيار الإصلاحي لحركة فتح بحوار خاص مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيمن الرقب القيادي بالتيار الإصلاحي لحركة فتح لـ (الزمان):) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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