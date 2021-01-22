أيمن‭ ‬الرقب‭ ‬القيادي‭ ‬بالتيار‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬

2021/01/22 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة‭ ‬بايدن‭ ‬اشترطت‭ ‬قيادة‭ ‬فلسطينية‭ ‬منتخبة لعودة‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬ ‭ ‬القاهرة‭ -‬اجرى‭ ‬الحوار‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستعد‭ ‬فيه‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬لبحث‭ ‬إجراء‭ ‬الإنتخابات‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬أبو‭ ‬مازن‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬ثم‭ ‬رئاسية‭ ‬ثم‭ ‬انتخاب‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وصف‭ ‬د‭.‬أيمن‭ ‬الرقب‭ ‬القيادي‭ ‬بالتيار‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬بحوار‭ ‬خاص‭ ‬مع‭ […]

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